Стало известно, сколько пострадавших на шахте «Листвяжная» остаются в больницах

Еще 16 человек, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, остаются в больницах и продолжают лечение. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«Один из них находится в тяжелом состоянии, три — в состоянии средней степени тяжести и 12 — в удовлетворительном», — сказано в сообщении.

При этом 60 человек проходят лечение амбулаторно. Кроме того, 23 человека, обратившиеся в медицинские учреждения позже, проходят обследования. Их состояние напрямую не связано с отравлением угарным газом. Из этих людей девять выписаны на амбулаторное лечение. Тем временем Цивилев продолжает встречаться с семьями погибших.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление, под землей в тот момент находились 285 горняков, на помощь им пришли спасатели. Однако не всех удалось спасти — 51 человек, в том числе пять спасателей, погибли. Кроме того, 96 человек пострадали. По предварительным данным, на шахте произошел взрыв метана, это подтвердили и исследования проб воздуха.

Аварийные работы на шахте продолжаются, они ведутся круглые сутки. Идет бурение скважин, спасатели откачивают воду из тоннелей, а также контролируют газовую обстановку. По последней информации от МЧС, сейчас газовая атмосфера на шахте «Листвяжная» стабилизировалась.