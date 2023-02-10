Происшествия 10 февраля 2023, 06:00 Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в Новосибирске МЧС: в Новосибирске завершили поисково-спасательные работы после взрыва газа в жилом доме Telegram

Читать 360tv в

Спасатели закончили разбор завалов после частичного обрушения пятиэтажки из-за взрыва газа в Новосибирске. Об этом МЧС сообщило в своем Telegram-канале.

«Спасатели МЧС России завершили разбор завалов после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 358 человек и 68 единиц техники», — сказано в сообщении.

Реклама

В ведомстве также рассказали РИА «Новости», что завершили и поисково-спасательные работы — это произошло в 04:18 по московскому времени.

Реклама

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме в Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате частично обрушились два из четырех подъездов дома, разрушены оказались порядка 30 квартир.

Ранее Минздрав региона подтвердил гибель 12 человек. В числе погибших оказались двое детей, младшему было два года.