Происшествия 10 февраля 2023, 04:54 Минздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске Минздрав Новосибирской области: число погибших при взрыве газа возросло до 12 Telegram

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Областной минздрав подтвердил гибель 12 человек при обрушении дома в Новосибирске. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

«21 человек пострадал в результате обрушения подъезда дома на Линейной, 39. Из них 12 погибли: утром 10 февраля найдены тела еще двух женщин», — говорится в сообщении министерства.

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Среди погибших есть один несовершеннолетний и двухлетний ребенок. Сразу после взрыва губернатор Андрей Травников сообщил об одной жертве, потом под завалами стали находить тела погибших.

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Взрыв бытового газа произошел рано утром на улице Линейная в Заельцевском районе Новосибирска. В результате произошло частичное обрушение здания и начался пожар. Разрушено около 30 квартир. К ликвидации последствий взрыва привлекли тяжелую технику, собак и беспилотники. Разбор завалов ведут с перерывами на минуту тишины, чтобы помочь кинологам отыскать пострадавших.

Следователи выяснили, что за несколько дней до ЧП в новосибирской пятиэтажке побывали два человека, которые представились сотрудниками газовой службы. Личности подозрительных «газовиков» установили, полиция их задержала.