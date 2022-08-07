Спасатели завершили поиск пропавших в московском коллекторе рабочих

Спасатели вытащили из воды тела всех трех пропавших в московском коллекторе рабочих. Поисковые работы уже завершены, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы, после чего им была оказана необходимая медицинская помощь. К сожалению, трое рабочих погибли, их тела извлечены на поверхность спасателями», — привело сообщение департамента агентство городских новостей «Москва».

Как уточнили в пресс-службе, спасатели завершили работы по поиску пропавших.

Ранее о нахождении тел рабочих написала столичная прокуратура. По данным надзорного ведомства, одному из погибших было 23 года. Рабочие утонули, когда в коллекторе поднялся уровень воды. В этот момент они занимались очистными работами на Краснодарской улице. Самостоятельно подняться на поверхность смогли не все.

Прокуратура Москвы провела проверку и выяснила, что направившая рабочих в коллектор компания нарушала правила безопасности и охраны труда. Материалы проверки передали в следственные органы.