Происшествия 08 июня 2023, 16:46 Спасатели забрали с крыш затопленных домов в Алешках и Голой Пристани 344 жителей Премьер Херсонской области Алексеенко сообщил об спасении 344 жителей затопленных домов

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Эвакуация жителей затопленных населенных пунктов Херсонской области продолжается. Самая сложная ситуация остается в Алешках и Голой Пристани, где уровень воды в Днепре вырос до 12 метров. По последним данным, спасатели сняли с крыш домов и верхних этаже 344 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Он уточнил, что среди спасенных много детей и маломобильных жителей.

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Группировку спасателей увеличили до 667 человек и 219 единиц техники. Из Крыма продолжают поступать лодки для эвакуации людей. Оперативный штаб потребовал направить в пострадавшие районы 45 насосов, столько же тепловых пушек, 10 мобильных электростанций и большую партию питьевой воды.

Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения, где они получили все необходимое.

Алексеенко подчеркнул, что санитарные врачи призвали жителей использовать только бутилированную воду. В ходе чрезвычайной ситуации размыло кладбища и скотомогильники, поэтому брать воду из колодцев сейчас опасно.

Чиновник добавил, что оперативный штаб предупредил о возможном заносе в населенный пункт мин и других опасных объектов. Проверку территории проведут сразу после отхода воды. Пока жителей призвали к максимальной осторожности.

Города Алешки и Голая Пристань расположены ниже Каховской гидроэлектростанции, чья плотина получила повреждения в минувший вторник, 6 июня. Поэтому вода туда продолжает поступать. По данным местных властей разрушения части опор произошло после обстрела со стороны украинских войск.