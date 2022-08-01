Спасатели за сутки ликвидировали 18 лесных пожаров в Якутии

Спасатели продолжают борьбу с лесными пожарами в Якутии. За сутки специалисты ликвидировали 18 возгораний на площади более 9,8 тысячи гектаров, заявил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

По его данным, помимо этого, был ликвидирован один ландшафтный пожар на площади шесть гектаров, написал ТАСС.

На особом контроле МЧС в настоящее время находятся четыре природных пожара в 10-километровой зоне от населенных пунктов. В ведомстве добавили, что сложная обстановка пока сохраняется в Мирнинском, Сунтарском, Алданском и Среднеколымском районах республики.

Для тушения пожаров задействовали самолет Бе-200 и вертолет Ми-26 МЧС России. За минувшие сутки авиация совершила 29 сбросов, слив 393 тонны воды.

В конце июля оперштаб Якутии сообщил о введении режима ЧС в Мирнинском районе, где лесной пожар перекинулся на село Арылах.