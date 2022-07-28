Пять жилых домов загорелись в селе Арылах из-за лесных пожаров

Лесной пожар перекинулся на село Арылах в Мирнинском районе Якутии. Оперштаб республики сообщил, что на месте возгорания уже ввели режим ЧС. Заявление ведомства процитировало РИА «Новости».

«На территории Мирнинского района введен режим ЧС. На месте работает семь пожарных машин, 11 водовозок, 50 спасателей и 30 местных жителей», — заявили в оперштабе.

Также в ведомстве сообщили, что из детского сада удалось спасти 210 детей и 52 работника.

По данным РИА «Новости», администрация района объявила сбор помощи для пострадавших. В Telegram-канале издания опубликовали кадры с места пожара. На них видно, что пламя уже перекинулось на жилые постройки. Представители МЧС сообщили РИА «Новости», что в данный момент горят пять домов села Арылах на 100 квадратных метрах.