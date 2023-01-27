Происшествия 27 января 2023, 09:00 Спасатели вызволили многодетную семью из сугробов во Владимирской области МЧС: спасатели помогли многодетной семье выехать из сугроба в лесу под Владимиром

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Многодетная семья из Гусь-Хрустального района Владимирской области застряла ночью в сугробе, когда ехала из одной деревни в другую. На помощь ей пришли спасатели, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

Случай произошел около 01:00 26 января. Тогда в пожарную охрану поступило сообщение о том, что автомобиль застрял по дороге из деревни Степаново в деревню Дмитриево. В салоне находились пять человек, трое из них — дети.

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Автоцистерна пожарно-спасательной части № 30 из города Курлово отправилась им на помощь. В итоге сотрудники МЧС России помогли вытащить машину из сугроба.

Ранее два молодых человека из Ростовской области получили медали от МЧС «За спасение погибающего на водах». Они еще летом спасли жизнь девятикласснику из Каменска-Шахтинского, когда он начал тонуть в реке. На берегу подростки сделали спасенному непрямой массаж сердца, а потом передали в руки врачам.