Интересное 26 января 2023, 20:43 Двое подростков из Ростовской области спасли жизнь знакомому, вытащив его из реки

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Два молодых человека 18-ти и 16-ти лет из Ростовской области получили медали МЧС «За спасение погибающего на водах». Они вытащили из реки своего знакомого — выпускника девятого класса из Каменска-Шахтинского. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Героический поступок молодые люди совершили в июне 2022 года. Подростки отправились купаться. В какой-то момент один из мальчиков ушел под воду. Его 16-летний друг попытался вытащить тонущего. Он приблизил пострадавшего к берегу, однако полностью достать из воды не смог. На помощь пришел 18-летний отдыхающий Илья Ананьев.

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«Я поплыл, начал искать парня под водой. Раз шесть нырял и нашел в трех метрах от того места, где он в последний раз показывался. Его подводным течением унесло, но недалеко — застрял в илу, спина была расцарапана ветками. Потянул его к берегу, тут товарищ его подбежал и другие», — рассказал Илья.

Вытащив пострадавшего на берег, ребята сделали ему искусственное дыхание, а также непрямой массаж сердца. Дальше за жизнь мальчика боролись врачи. Спустя время пациент пришел в себя.