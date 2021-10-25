Спасатели вытащили из-под завалов дома в Набережных Челнах двух человек

Работающие на месте взрыва жилого дома в Набережных Челнах спасатели вытащили из-под завалов одного пострадавшего. Момент спасения сняли на видео.

Как уточнили в республиканском главке МЧС, спасатели вытащили двоих. В пресс-службе Минздрава Татарстана подчеркнули, что в результате взрыва пострадал ребенок 2010 года рождения. Прибывшие на место врачи после осмотра забрали его в больницу.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Второй пострадавший — это 17-летний брат мальчика. В данный момент его осматривают врачи. Сейчас на месте работают более 90 спасателей и 35 единиц техники.

Взрыв в панельном пятиэтажном доме Набережных Челнов произошел в понедельник, 25 октября. По предварительным данным, сдетонировала газовоздушная смесь в результате неправильного обслуживания оборудования.

Прибывшие на место взрыва спасатели эвакуировали из здания 32 жильца. Четырех человек передали медикам.