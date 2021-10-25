Названа причина взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

В жилом доме в Набережных Челнах взорвалась газовоздушная смесь. Волна повредила перекрытия между четвертым и пятым этажами. Об этом сообщил RT со ссылкой на МЧС.

Взрыв в пятиэтажке в Набережных Челнах прогремел во второй половине дня 25 октября. По данным спасательного ведомства, из дома эвакуировали 32 человека. Четырех жителей дома спасли и передали медикам.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, как спасатели подняли пожарную лестницу к разрушенным перекрытиям.

Как сообщили в местном Министерстве здравоохранения, из-под завалов достали одного пострадавшего, который получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в машине скорой помощи. На месте ЧП работают подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе МЧС, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. Более подробной информации о происшествии пока нет.