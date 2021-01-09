Спасатели вытащили молодую женщину из снега на месте схода лавины под Норильском
Как сообщило РИА «Новости», работающие на месте сотрудники МЧС опровергли спасение четырех человек. Там уточнили, что лавина снесла шесть, а не пять домов, в которых могли находиться люди.
Работы на месте осложняются темным временем суток, температурой минус 23 градуса и скоростью ветра до 12 метров в секунду.
Для усиления работающей на месте группировки на место направили спасателей Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России. В готовности находится самолет Ан-74 МЧС России и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Сейчас снежные завалы разбирают 200 человек и 18 единиц техники.
В руководстве комплекса «Гора отдельная» заявили, что лавина накрыла территорию в 300 квадратных метров. Сколько именно людей могут находиться под снегом там сказать затруднились.
Снежная лавина погребла под собой несколько домиков на горнолыжном комплексе вечером в пятницу, 8 января. Изначально сообщалось, что люди находились только в одной постройке.
«Гора Отдельная» находится на окраине Норильска. Первый подъемник на курорте был запущен в эксплуатацию в 70-е годы. Продолжительность сезона работы комплекса с середины октября и практически до июня.
На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности: есть трассы с «синей», «красной» и даже «черной» маркировкой. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1500 метров при перепаде высот 300 метров.