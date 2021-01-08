Снежная лавина обрушилась на горнолыжный курорт под Норильском

Пять домиков с людьми на горнолыжном комплексе «Гора отдельная» под Норильском оказались засыпана снежной лавиной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В ведомстве отметили, что количество людей в домиках уточняется. На место следуют 50 сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда и три единицы техники.



В социальных сетях появились фото и видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что находящиеся на месте люди откапывают дома, которые оказались под снегом.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Аликсишина Алена уточнила, что люди могут находиться в одном из засыпанных снегом домиков. Представитель ведомства уточнила, что эта информация предварительная.

«На место выехали Дудинского арктического поискового отряда и сотрудники аварийно-спасательной службы Норильска», — уточнила она.