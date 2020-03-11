Спасатели возобновили поиск пропавших под Красноярском на месте прорыва дамбы

На реке Сейба в Красноярском крае возобновили поисковые работы на месте прорыва дамб золотодобывающей артели. Пропавших с прииска людей будут искать водолазы.

В ежедневной сводке, опубликованной на сайте краевого учреждения «Спасатель», говорится о выезде сотрудников поисково-спасательного отряда в Курагинский район. Они займутся поисками исчезнувших в октябре 2019 года работников.

Каскад из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели на реке Сейба рухнул 19 октября прошлого года. Два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек в поселке Щетинкино накрыло водой.

Погибли 17 человек, еще 28 пострадали. Троих сотрудников артели до сих пор не нашли. Поисковые работы не прекращались до наступления морозов.

СК возбудил уголовное дело после случившегося. По нему арестовали директора золотодобывающего ООО «Сисим» Максима Ковалькова и его двух подчиненных. В офисе компании-собственника артели прошли обыски.

По версии следствия, дамбы для отведения грунтовых вод на золотодобывающем участке построили незаконно. Семьи погибших и пострадавших получили от красноярских властей компенсацию на общую сумму в 22,5 миллиона рублей.