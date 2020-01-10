ЧС отменили под Красноярском спустя 3 месяца после прорыва дамб

Режим чрезвычайной ситуации отменили в районе Щетинкинского сельсовета Красноярского края. ЧС там объявили в октябре 2019 года после прорыва дамб на золотодобывающем участке.

«На территории района Щетинкинского сельсовета режим ЧС отменен, поскольку угрозы для населения прилегающих населенных пунктов там нет, как и ранее не было», — сообщил заместитель председателя правительства региона Анатолий Цыкалов. Его процитировал «Интерфакс».

Он отметил, что все поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены. После случившегося на всех гидротехнических сооружениях поселка, которые создавали на участке золотодобычи, слили воду.

Разрушение пяти дамб произошло рано утром 19 октября на реке Сейба около поселка Щетинкино. Вода затопила два рабочих общежития и несколько бытовых построек. МЧС заявило, что 17 человек погибли, еще 28 понадобилась помощь медиков. Трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Их поиски велись до наступления холодов.

По факту случившегося Следственный комитет РФ открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По этому делу арестовали директора золотодобывающего ООО «Сисим» (компания-собственник артели) Максима Ковалькова и его двух подчиненных. В офисе организации прошли обыски. Следствие считает, что дамбы для отведения грунтовых вод на золотодобывающем участке построили незаконно. Семьям погибших и пострадавшим красноярские власти уже выплатили 22,5 миллиона рублей.