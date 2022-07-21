Спасатели сняли 10 детей со сломанного колеса обозрения в Волгограде

В Волгограде спасатели сняли с остановившегося колеса обозрения более 20 человек. Среди них есть дети, сообщил РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области.

Всего эвакуировали 21 человека, из них детей — 10.

Колесо обозрения сломалось в Центральном парке культуры и отдыха 20 июля. В кабинках, по данным регионального ведомства, находились 24 отдыхающих.

Причиной остановки аттракциона в МЧС назвали неисправность электропривода. Пострадавших в результате ЧП не было.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, служба спасения Волгограда, скорая и полиция. Специалисты начали эвакуацию людей и кабинок. Кондиционеры и вентиляция в них не предусмотрены.