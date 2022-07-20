Жители Волгограда застряли на колесе обозрения

Колесо обозрения остановилось в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Посетители оказались заперты в кабинках без вентиляции. Сейчас их пытаются освободить спасатели.

Колесо обозрения сломалось в волгоградском парке вечером 20 июля. В тот момент в кабинках были люди. Точное количество застрявших на аттракционе пока выясняется. Как уточнил портал v1.ru, в кабинках не предусмотрены кондиционеры и вентиляция.

На место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции. По громкоговорителям застрявших людей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«На месте находятся пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда Государственной противопожарной службы, служба спасения Волгограда, скорая, полиция, производится эвакуация людей из кабинок. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В ведомстве отметили, что колесо остановилось из-за неисправности электропривода. Людей из ближайших кабинок достали с помощью автолестницы. Всего застряли более 20 человек. Запустить моторы аттракциона не получилось, поэтому колесо решили прокручивать вручную с помощью тросов. Спасательная операция пока продолжается.