Спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Татарстане

Экстренные службы проверяют информацию о падении вертолета в Татарстане. Об этом заявили представители МЧС региона.

«В 14:26 20 октября по системе „112“ поступило сообщение о падении вертолета вблизи населенного пункта Богородское Пестречинского района… К месту возможного происшествия направлены силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Спасатели ведут поисковые работы вместе с другими службами: сотрудниками ФСБ, МВД, Республиканским центром медицины катастроф, а также диспетчерами международного аэропорта «Казань». Пока вертолет не найден.

Первая информация о крушении воздушного судна поступила спасателям примерно в 14:26 по местному времени.

Ранее стало известно о падении вертолета в воду в Вологодской области. Он врезался в провода и потерпел крушение. На борту вертолета находился один человека, его ищут спасатели. Воздушное судно упало в реку Сухону недалеко от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области.