Вертолет упал в реку под Вологдой

Вертолет упал в реку Сухона недалеко от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. Об этом сообщила глава администрации района Светлана Теребова.

Она рассказала ТАСС, что вертолет врезался в высоковольтную линию, а затем упал в воду. На борту находился один человек. На месте работают спасатели. Пока они не смогли вытащить пилота.

Источники агентства уточнили, что речь идет о легком вертолете Robinson. К месту ЧП направилась группа Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.