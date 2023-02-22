Эксклюзив 22 февраля 2023, 20:05 «Атмосфера горя». Российский спасатель рассказал о разборе завалов после землетрясения в Турции Спасатель Корольков рассказал о работе в Турции после землетрясения

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Российские спасатели приняли участие в разборе завалов после мощного землетрясения в Турции. Член отряда МЧС России «Центроспас» Григорий Корольков и хирург Мариям Тохчукова рассказали «360» о том, как искали выживших и боролись за их жизни.

Для Григория Королькова это 20-е землетрясение за время службы. По его словам, прибывшие в Турцию сотрудники МЧС ощущали афтершоки, но продолжали разбирать завалы. Выжившие родственники пропавших без вести не отходили от российских специалистов.

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«Атмосфера горя всегда присутствовала. Особенно ночью, когда холодно <…> Но люди понимали — они видят, что мы работаем, что мы не ленимся, мы делаем все, чтобы максимально помочь», — рассказал Корольков.

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По словам заслуженного спасателя России, тяжелее всего, когда люди умирают на руках. Такое случилось и во время командировки в Турцию. Корольков добавил, что бывают случаи, когда ни сотрудники МЧС, ни медики не в силах повлиять на ситуацию.

«Это действительно было страшно. Это для меня первый опыт выезда на подобного рода ЧС. Необычное ощущение — дрожание земли, оно ощущалось и в ночное время», — рассказала хирург отряда МЧС России «Центроспас» Мариям Тохчукова.

По ее словам, она понимала, что нужно было держать себя в руках и не поддаваться страхам.

Землетрясение в Турции началось 6 февраля. По последним данным, жертвами ЧП стали 41 156 человек.