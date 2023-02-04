Происшествия 04 февраля 2023, 18:54 Спасатели приступили к поискам выживших при обрушении дома в Донецке после обстрела ВСУ Мэр Донецка Кулемзин заявил о поиске выживших при обрушении жилого дома после обстрела ВСУ

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Под завалами обрушившейся части дома в Донецке после попадания украинской ракеты могут находиться до пяти человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы республики Алексей Кулемзин.

Он подчеркнул, что это предварительные данные и дальнейшая информация уточняется.

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Пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики опубликовала видео с разбором завалов. На опубликованных кадрах видно, что обрушилась часть кровли и перекрытия на верхнем этаже. Для разбора части плит на место пригнали строительный кран.

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По словам мэра города, украинские боевики выпустили по городу не менее 10 реактивных снарядов, один из которых прилетел в жилой дом. Кроме поврежденной крыши в квартирах на четвертом и пятом этажах, обрушились стены и перекрытия. К аварийно-спасательным работам привлекли 15 единиц техники и 47 спасателей.