Спасатели приостановили поиски тела основателя группы «Звуки Му»

Поиски тела музыканта Александра Липницкого приостановили до 27 марта. По предварительной информации, бывший музыкант «Звуки Му» предположительно утонул в Москва-реке в Подмосковье.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«На сегодня поиски завершились. Они будут продолжены завтра», — процитировало агентство слова собеседника.

В поисках тела участвовали водолазы, которые обследовали дно реки. Кроме того, искать музыканта продолжали и на берегу. По предварительным данным, 25 марта Александр Липницкий отправился кататься на лыжах на реку районе Николиной Горы и взял с собой собаку. Вечером его супруга заявила о пропаже мужа — она рассказала, что он перестал выходить на связь, и предположила, что с ним произошел несчастный случай.

По предварительной версии, он попытался спасти собаку, которая провалилась под лед, и утонул. Его тело видели плывущим по реке — спустя некоторое время оно скрылось под водой. Однако найти музыканта пока не удалось.