Летописец рока. Яркая жизнь и неожиданная смерть основателя «Звуков Му» Александра Липницкого

В Москве погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Он пытался спасти провалившуюся под лед собаку и утонул в Москве-реке. Чем жил музыкант и почему стал культовой фигурой 1980-х годов, вспомнил «360».

Липницкого не стало 25 марта. Известно, что 68-летний музыкант отправился на лыжах на реку и взял с собой домашнее животное. Они оба ушли под лед. Полицейские видели плывущее тело, которое на их глазах скрылось под водой.

Хранитель музыкальной истории

Александр Липницкий родился в Москве в 1952 году. Поступил на журналистский факультет МГУ и в институтские годы увлекся джазом. Все изменилось после встречи с ленинградскими музыкантами, написало РИА «Новости». Романтика рока покорила Липницкого, в особенности — творчество группы «Аквариум».

В 1983 году появились легендарные «Звуки Му». Липницкий основал коллектив вместе с Петром Мамоновым, дружба с которым сложилась еще со школы. В группе он был басистом, сотрудничал со многими рок-музыкантами, являлся организатором фестивалей. С 1990-х стал работать на телевидении, в итоге посвятив всю жизнь музыкальной критике и журналистике.

Источник фото: LiveJournal

Если в культурной столице СССР прибежищем музыкантов был Ленинградский рок-клуб на Рубинштейна, то в Москве таким местом стали квартира Липницкого на Каретном Ряду и дом на Николиной горе.

Здесь побывали Борис Гребенщиков, Майк Науменко и Александр Башлачев, Виктор Цой давал интервью Джоанне Стингрей, приходили и уходили представители московской рок-тусовки. И конечно, все эти события были наполнены множеством историй, которые Липницкий потом мастерски рассказывал, вспомнил в беседе с РИА «Новости» журналист и писатель Максим Смеляк.

Липницкий, помимо всего прочего, был уникальным рассказчиком — не застольным балагуром, а именно хранителем, вместе с которым все и уходит, и ушло Максим Семеляк журналист, писатель, музыкальный критик.

Музыкант, композитор и музыкальный продюсер Вася Обломов в Fасеbооk назвал Липницкого «ходячей энциклопедией <…> с кучей историй из первых рук». Активное музицирование он оставил еще после распада первого состава «Звуков Му», став летописцем рока.

Источник фото: Вася Обломов / Facebook

В последние годы жизни музыкант выпустил цикл документальных передач «Еловая субмарина» о творческом пути многих артистов и коллективов своего времени — «Кино», «Аквариума», Майка Науменко, Александра Башлачева и других. Долгое время работал над фильмом о группе «Машина времени», который так и не закончил.

Предчувствие гибели

Александр Липницкий пропал вечером 25 марта, сообщил «Пятый канал». Супруга музыканта Инна рассказала полиции, что он уехал из дома на машине, взяв с собой собаку, и перестал выходить на связь. Женщина предположила, что муж погиб в результате несчастного случая. Позже ее опасения подтвердились.

«Его видели точно абсолютно мертвым. Полиция видела плывущим, потом он ушел под лед на глазах, он точно мертв», — заявила Инна РЕН ТВ.

Критик Артемий Троицкий пояснил, что Липницкий пошел «на лыжах по замерзшей Москве-реке». Скорее всего, его собака провалилась под лед, музыкант бросился ее спасать и пошел ко дну сам. Произошло это на любимой Липницким Николиной горе.

Известие о гибели легенды рок-тусовки 80-х тяжело восприняли его родные и друзья. Музыкант Сергей Галанин назвал Липницкого разносторонним человеком, для которого «музыка была одним из проявлений взгляда на жизнь».

Попрощался со старым приятелем рок-музыкант Гарик Сукачев. «Вчера погиб музыкант, один из основателей группы „Звуки Му“, журналист Александр Липницкий. Светлая память…» — написал он в Facebook.

Источник фото: Гарик Сукачев / Facebook

Добрым словом вспомнил Липницкого композитор Антон Батагов, рассказав о связанных с жизнью «особенного и доброго человека» мелочах.

«О его жизни теперь надо говорить в прошедшем времени. Как это может быть? Саша, знаешь, я сейчас сижу и плачу, а ты бы, наверное, сказал, что плакать не надо», — признался Батагов.

Тело Александра Липницкого до сих пор не обнаружили. Семья пытается организовать поиски.