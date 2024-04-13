Важное 13 апреля 2024, 11:28 Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Сочи МЧС: в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин Пресс-служба МЧС

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В субботу, 13 апреля, в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что на высоте более 1500 метров лавиноопасно. Предупреждение будет действовать до 16 апреля.

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В МЧС попросили соблюдать меры безопасности и не отправляться в горы в снегопад. Места возможного схода лавин находятся на склонах без кустарника и деревьев крутизной более 30 градусов.

«При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде», — добавили в спасательном ведомстве.

В конце марта в Гидрометцентре сообщили, что в Сочи и на Северном Кавказе сохраняется повышенная угроза схода лавин.