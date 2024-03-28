Общество 28 марта 2024, 14:25 Синоптик Цыганов рассказал, что Краснодарский край и Северный Кавказ ждет повышенная лавиноопасность

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Целый ряд российских регионов в ближайшие дни ждут погодные аномалии. Об этом сообщил RT замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Он предупредил, что на Северном Кавказе и в Краснодарском крае повысится опасность схода лавин. Кроме того, из-за циклонов сильные осадки ожидаются на Алтае, в Дагестане и на Урале.

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«В Приморье сегодня-завтра тоже дождь, снег и ветер до 23 метров в секунду. В Якутии практически три дня снег, метель и ветер до 20 метров в секунду. На Курилах завтра сильный дождь с ветром до 28 метров в секунду», — отметил синоптик.

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