Происшествия 11 марта 2023, 07:32 Спасатели потушили пожар в подмосковном цехе по производству пластика МЧС: пожар в цехе по производству пластика в Подмосковье удалось потушить

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Пожар в цехе по производству пластика в Рузском городском округе Подмосковья удалось потушить. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Подмосковья.

Пресс-служба МЧС России по Московской области

Открытое горение ликвидировали в 06:03. Всего к тушению привлекались 55 спасателей и 17 спецмашин.

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Сообщение о пожаре в поселке Колюбакино на улице Майора Алексеева, 29, строение 101, поступило в 23:42. Огонь распространился на пять тысяч квадратных метров, у нежилого здания обрушилась крыша. В 02:35 пожар удалось локализовать. Сведений о пострадавших не поступало.

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Прокуратура Московской области проконтролирует установление причин и обстоятельств возгорания. По итогам надзорных мероприятий ее сотрудники оценят исполнение требовании пожарной безопасности ответственными лицами. Если на то появятся основания, будут приняты «меры прокурорского реагирования», сообщили в пресс-службе ведомства.

Работу правоохранителей и спецслужб на месте пожара координировала исполняющая обязанности заместителя Рузского городского прокурора Юдия Тихомирова.