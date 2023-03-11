11 марта 2023, 07:32
Спасатели потушили пожар в подмосковном цехе по производству пластика
МЧС: пожар в цехе по производству пластика в Подмосковье удалось потушить
Пожар в цехе по производству пластика в Рузском городском округе Подмосковья удалось потушить. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Подмосковья.
Открытое горение ликвидировали в 06:03. Всего к тушению привлекались 55 спасателей и 17 спецмашин.
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Сообщение о пожаре в поселке Колюбакино на улице Майора Алексеева, 29, строение 101, поступило в 23:42. Огонь распространился на пять тысяч квадратных метров, у нежилого здания обрушилась крыша. В 02:35 пожар удалось локализовать. Сведений о пострадавших не поступало.
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Прокуратура Московской области проконтролирует установление причин и обстоятельств возгорания. По итогам надзорных мероприятий ее сотрудники оценят исполнение требовании пожарной безопасности ответственными лицами. Если на то появятся основания, будут приняты «меры прокурорского реагирования», сообщили в пресс-службе ведомства.
Работу правоохранителей и спецслужб на месте пожара координировала исполняющая обязанности заместителя Рузского городского прокурора Юдия Тихомирова.
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