11 марта 2023, 03:01
Цех по производству пластика загорелся в Подмосковье
Площадь пожара в цехе по производству пластика в Подмосковье составила 5 тысяч кв. м
Цех по производству пластика горит в Рузском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар в поселке Колюбакино по улице Майора Алексеева начался после 2:00. По предварительным данным, площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров. На площади 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли.
Реклама
В тушении пожара принимают участие 60 спасателей и 19 единиц техники. По последним данным, сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар к 02:35.
Реклама
Информации о пострадавших не поступало.
Пожары
Руза
Реклама
Реклама