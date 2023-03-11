Происшествия 11 марта 2023, 03:01 Цех по производству пластика загорелся в Подмосковье Площадь пожара в цехе по производству пластика в Подмосковье составила 5 тысяч кв. м

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Цех по производству пластика горит в Рузском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар в поселке Колюбакино по улице Майора Алексеева начался после 2:00. По предварительным данным, площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров. На площади 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли.

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В тушении пожара принимают участие 60 спасателей и 19 единиц техники. По последним данным, сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар к 02:35.

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Информации о пострадавших не поступало.