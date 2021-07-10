Сотрудники МЧС остановили распространение огня практически во всех очагах природных пожаров в Челябинской области. Всего в регионе их пять. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал замглавы МЧС России Илья Денисов.

«В регионе действует сейчас пять очагов природного пожара на площади порядка 20 гектаров. Ситуация находится под контролем, практически все очаги локализованы», — отметил заместитель министра.

По словам Денисова, в Челябинской области может смениться погода и пожары снова разгорятся. Для этого около населенных пунктов создали группировку спасателей, которой достаточно для их защиты.

Ранее региональные власти сообщили, что в Челябинской области от лесных пожаров пострадали 18 человек. Люди жалуются на стресс, давление и воспаление глаз из-за задымления. Президент России Владимир Путин дал Челябинскому губернатору Алексею Текслеру несколько поручений по ликвидации ЧП.