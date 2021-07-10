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    10 июля 2021, 16:46

    Спасатели почти остановили распространение огня в лесах Челябинской области — МЧС

    Андрей Иванов

    Сотрудники МЧС остановили распространение огня практически во всех очагах природных пожаров в Челябинской области. Всего в регионе их пять. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал замглавы МЧС России Илья Денисов.

    Спасатели почти остановили распространение огня в лесах Челябинской области — МЧС

    «В регионе действует сейчас пять очагов природного пожара на площади порядка 20 гектаров. Ситуация находится под контролем, практически все очаги локализованы», — отметил заместитель министра.

    По словам Денисова, в Челябинской области может смениться погода и пожары снова разгорятся. Для этого около населенных пунктов создали группировку спасателей, которой достаточно для их защиты.

    Ранее региональные власти сообщили, что в Челябинской области от лесных пожаров пострадали 18 человек. Люди жалуются на стресс, давление и воспаление глаз из-за задымления. Президент России Владимир Путин дал Челябинскому губернатору Алексею Текслеру несколько поручений по ликвидации ЧП.