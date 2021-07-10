Путин дал поручения по ликвидации последствий пожаров в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил президенту России Владимиру Путину о положении региона после масштабных природных пожаров. По итогу российский лидер дал главе региона несколько поручений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он отметил, что президент поручил Текслеру подготовить предложения по восстановлению жилья местных жителей, чьи дома уничтожил огонь. Кроме того, губернатор рассказал об эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната из-за опасного приближения пожаров.

«Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров. Кроме того, глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», — рассказал Песков.

По последним данным, площадь природных пожаров в Челябинской области составила 14 тысяч гектаров. В пункты размещения эвакуировали 179 человек, большая часть из них — это дети. Больше всего от огня пострадали поселки Джабык и Запасное. Сгорели более 40 жилых домов. Пострадали 18 человек. Самые частые жалобы: стресс, давление и воспаление глаз из-за задымления.

Тушение пожаров занимаются более 630 человек. МЧС России для сброса воды привлекло самолеты Ил-76, Бе-200, вертолет Ми-8 и три пожарных поезда.

Как сообщило издание Daily Storm, в одном из сгоревших домов обнаружили погибшего пенсионера. Власти Челябинской области пообещали провести выплаты всем пострадавшим. В ночь на воскресенье, 11 июля, на юге региона ожидаются обильные дожди, которые помогут справиться с огнем.