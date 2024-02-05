Происшествия 05 февраля 2024, 08:58 Спасатели обнаружили в Карелии место крушения вертолета Ми-8 МЧС: обломки пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 нашли в Онежском озере Alexander Legky/Global Look Press

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Сотрудники МЧС нашли место крушения вертолета Ми-8, который разбился в акватории Онежского озера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации МЧС, спасатели обнаружили обломки вертолета в 11 километрах от берега водоема.

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«Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия», — указали в ведомстве.

МЧС привлекло к работе более 140 человек и 33 единицы техники, в том числе водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер». Специалисты также задействуют телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон» с глубиной погружения до 300 метров.

В ведомстве добавили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Ранее авторы Telegram-канала Shot сообщили, что обломки Ми-8 нашли в 20 километрах от карельского села Деревянное. Вертолет доставил петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, после чего направился в Петрозаводск на дозаправку и разбился. По данным канала, Ми-8 совершал полет в непогоду и пропал с радаров неподалеку от села Деревянное, на борту находились три члена экипажа.