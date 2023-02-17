Важное 17 февраля 2023, 10:32 Спасатели обнаружили пропавший на Сахалине вертолет Robinson МЧС: пропавший на Сахалине вертолет совершил аварийную посадку в районе горы Красная

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Пропавший на Сахалине вертолет Robinson обнаружили спасители. Он совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная, сообщили в МЧС России.

«Поступило сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области», — уточнили в ведомстве.

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В МЧС рассказали, что спасатели на снегоходах уже направились на место аварийной посадки воздушного транспорта. Поисками пострадавших займется наземная группа сотрудников. Кроме того, в готовность привели вертолет Ми-8 МЧС России.

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Всего в спасоперации задействовали 18 человек и восемь единиц техники.

Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области утром в пятницу. У него сработал аварийный маяк. По предварительной информации, на борту вертолета находились три человека.

Когда экипаж вертолета не вышел на связь в назначенное время, на его поиски вылетел самолет Ан-26.