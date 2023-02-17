Происшествия 17 февраля 2023, 10:16 Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области ТАСС: вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная на Сахалине Unsplash

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Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области. Это произошло в районе горы Красная, сообщили ТАСС в экстренных службах.

По данным источника, у пропавшей винтокрылой машины сработал аварийный маяк.

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«Предварительно, на борту находятся три человека», — сказали в экстренных службах.

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На поиски вертолета вылетел самолет Ан-26, подробности выясняются, сообщил источник РЕН ТВ. В экстренных службах уточнили, что экипаж вертолета не вышел на связь в назначенное время. Кроме того, на поиск вертолета выдвинулась наземная группа спасателей, передало РИА «Новости».

В конце ноября 2022 года заслуженный мастер самолетного спорта Александр Курылев погиб под Тверью при крушении вертолета. Robinson-R66, за штурвалом которого находился спортсмен, во время взлета коснулся деревьев, а затем рухнул на землю.