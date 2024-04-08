Важное 08 апреля 2024, 11:15 Спасатели начали эвакуировать жителей Новотроицка Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка РИА «Новости»

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Экстренные службы приступили к эвакуации жителей улицы Севастопольская в городе Новотроицке в связи с переливом воды через дамбу и вероятным подтоплением. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.

«С утра в Новотроицке, где зафиксировали перелив через дамбу, началась работы по ее отсыпке. Дамбу строили в 1957 году, она защищает район от воды из озера Сазанье в период паводков. Власти начали эвакуацию жителей с улицы Севастопольская, подготовили пункты временного размещения», — написал он.

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Паслер отметил, что вода в озере держится на уровне 8,5 метра. На место прибыли специальные службы и спецтехника, ситуация находится под контролем.

Ранее глава региона поручил освободить хозяев попавших в зону затопления домов от уплаты коммунальных платежей. Кроме того, пострадавшим предоставят кредитные каникулы.