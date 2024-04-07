Происшествия 07 апреля 2024, 20:26 Попавших в зону затопления оренбуржцев освободят от коммунальных платежей Паслер: попавших в зону затопления жителей освободят от коммунальных платежей РИА «Новости»

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер распорядился освободить от коммунальных платежей людей, чьи дома попали в зону затопления. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций», — заявил Паслер.

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Жителям затопленных домовладений также предоставят кредитные каникулы, отметил губернатор на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из зоны половодья в Оренбуржье эвакуировали более четырех тысяч жителей, в том числе 885 детей. Паводок коснулся 27 муниципалитетов региона, закрыто 47 мостовых сооружений.