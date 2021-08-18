Тела всех погибших в крушении Ми-8 на Камчатке найдены

На Камчатке завершились поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8. Тела всех погибших подняли на поверхность.

Тела погибших подняли водолазы с помощью глубоководных аппаратов. Всего к ликвидации последствий крушения были привлечены 61 человек, выделено 14 единиц техники. Об этом сообщили в МЧС.

«Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии», — сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника 12 августа. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек смогли выбраться из вертолета и выплыть с глубины девять метров. Из воды их вытащили работники заказника. Пострадавшим оказана медицинская помощь, два члена экипажа находятся в тяжелом состоянии.