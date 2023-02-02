02 февраля 2023, 10:02
Спасатели локализовали пожар в павильоне на Киевском шоссе
МЧС сообщило о локализации пожара в павильоне на Киевском шоссе
Спасатели успешно локализовали возгорание в торговом павильоне на Киевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Возгорание началось утром 2 января на 21-м километре Киевского шоссе. Источник «360» в экстренных службах сообщал, что общая площадь распространения огня составила около 200 квадратных метров.
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Прибывшие на место спасатели присвоили возгоранию уровень сложности 1-БИС. В торговых помещения хранятся краски, солярка и строительные материалы, один из ангаров загорелся по всей площади.
Сообщалось, что в некоторых строениях на рынке могли находиться люди. Официальных данных о пострадавших не поступало.
Также источник «360» сообщал, что из-за пожара стены одного из павильонов на рынке частично обрушились.
Пожары
МЧС РФ
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