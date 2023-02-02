Происшествия 02 февраля 2023, 10:02 Спасатели локализовали пожар в павильоне на Киевском шоссе МЧС сообщило о локализации пожара в павильоне на Киевском шоссе

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Спасатели успешно локализовали возгорание в торговом павильоне на Киевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Возгорание началось утром 2 января на 21-м километре Киевского шоссе. Источник «360» в экстренных службах сообщал, что общая площадь распространения огня составила около 200 квадратных метров.

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Прибывшие на место спасатели присвоили возгоранию уровень сложности 1-БИС. В торговых помещения хранятся краски, солярка и строительные материалы, один из ангаров загорелся по всей площади.

Сообщалось, что в некоторых строениях на рынке могли находиться люди. Официальных данных о пострадавших не поступало.

Также источник «360» сообщал, что из-за пожара стены одного из павильонов на рынке частично обрушились.