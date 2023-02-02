Эксклюзив 02 февраля 2023, 09:54 Горящий павильон на рынке на Киевском шоссе в Москве частично обрушился Источник «360»: горящий павильон рынка на Киевском шоссе частично обрушился Соцсети

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Стены горящего павильона на рынке «Строймастер» на Киевском шоссе частично обрушились. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.

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В павильоне хранятся резиновые изделия, лакокрасочные изделия и другие товары, уточнил источник. По неподтвержденной информации, внутри также могут быть газовые баллоны.

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Всего в 10 метрах от горящего строения находятся торговые ряды. На месте развернут штаб пожаротушения. По предварительным данным, никто не пострадал. Тушение продолжается, добавил собеседник «360».

В региональном ГУ МЧС информацию о пожаре на 21-м километре Киевского шоссе пока не прокомментировали.