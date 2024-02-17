Происшествия 17 февраля 2024, 06:02 Спасатели локализовали пожар в Ижевске на 3500 квадратных метрах МЧС: в Ижевске огнеборцы локализовали пожар в здании на 3500 «квадратах»

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Спасатели МЧС локализовали пожар в производственном здании в Ижевске, который, по уточненной информации, распространился на площади 3500 квадратных метров. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Тушение продолжается, пострадавших нет», — уточнило ведомство.

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На месте работают более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Ранее пожар охватил двухэтажный дом в удмуртском селе Гольяны, обошлось без пострадавших.

Также двухэтажный жилой дом вспыхнул в Кировском районе Астрахани. Как сообщило региональное МЧС, огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.