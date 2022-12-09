09 декабря 2022, 10:41
Спасатели ликвидируют открытое горение в гипермаркете OBI в ближайшие минуты
ГУ МЧС: спасатели в ближайшие минуты ликвидируют открытое горение в гипермаркете OBI
Подразделения пожарной службы в ближайшие минуты ликвидируют открытое горение на месте гипермаркета OBI в Химках. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.
«В ближайшие минуты спасатели ликвидируют открытое горение на месте пожара гипермаркета OBI», — рассказал он.
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Пожар в гипермаркете OBI начался утром 9 декабря на территории торгового центра «Мега Химки». Спасатели прибыли на место спустя 21 минуту после получения сигнала о возгорании. Огонь частично обрушил крышу здания, раздалось несколько взрывов.
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Прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что правоохранители считают версию о вероятном преднамеренном поджоге здания маловероятной. Следователи завели уголовное дело.
Также ранее сообщалось, что пожар мог начаться из-за сварочных работ в соседней к гипермаркету пристройке.
Министерство экологии и природопользования Подмосковья сообщало, что в воздухе рядом с гипермаркетом OBI зафиксировали сильный запах гари и повышенную концентрацию фенола.
МЧС РФ
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
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