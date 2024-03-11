Происшествия 11 марта 2024, 09:19 Спасатели ликвидировали пожар в ангаре в Ленинградской области МЧС России: пожар в ангаре в Ленинградской области ликвидировали РИА «Новости»

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В Ленинградской области огнеборцы потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел днем 10 марта на Волхонском шоссе. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров.

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В ходе тушения и локализации принимали участие 75 специалистов и 21 единица спецтехники. Процесс осложняла высокая пожарная нагрузка внутри склада.

В результате пожара пострадали два человека. Им оказали необходимую помощь. Причина произошедшего пока неизвестна.

Ранее прокуратура подтвердила гибель мужчины, женщины и ребенка при пожаре в Новой Москве. Огонь вспыхнул в частном двухэтажном жилом доме и успел распространиться на площади около 100 квадратных метров.