Происшествия 11 марта 2024, 09:09 Прокуратура подтвердила гибель мужчины, женщины и ребенка при пожаре в Новой Москве Мужчина, женщина и ребенок погибли при пожаре в поселении Новофедоровское прокуратура Москвы / Telegram

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Жертвами пожара в поселении Новофедоровское стали мужчина, женщина и шестилетний ребенок, заявили в прокуратуре Москвы. Причины возгорания в здании, которые привели к гибели людей, установят при пожарно-технической экспертизе.

Пожар вспыхнул в частном двухэтажном жилом доме. Огонь успел распространиться на площади около 100 квадратных метров, уточняли ранее в МЧС. Кроме того, в здании частично обрушились перекрытия и перегородки.

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Тела погибших обнаружили при разборе завалов. Выяснение всех обстоятельств произошедшего и доследственную проверку контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

По ее итогам примут процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела, подчеркнули в пресс-службе.