Спасатели эвакуировали более 130 человек из-за паводка в Хабаровском крае

Более 130 жителей Верхнебуреинского района Хабаровского края эвакуировали из-за паводка, вызванного сильными дождями. Уровень воды в реке Бурее поднялся до рекордного уровня. На место выехал врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Из Верхнебуреинского района накануне эвакуировали 138 местных жителей, чьи дома были подтоплены паводками. Часть из них находится в пунктах временного размещения, некоторые ночевали у родственников. Дегтярев сообщил, что вылетает на место, чтобы решить, какая дополнительная помощь нужна для борьбы со стихией.

Врио губернатора заявил, что уже сейчас нужно планировать ликвидацию последствий паводка на горных реках. По его словам, в Бурее такого высокого уровня воды в июле не наблюдали как минимум 45 лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В пятницу в зону паводков попало село Ургал, где оказались подтоплены 38 частных домов, а также село Усть-Ургал, где та же участь постигла 35 домов. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Накануне в Верхнебуреинском районе размыло мост через реку Ургал. В результате населенные пункты Софийск и Шахтинский оказались отрезаны от сообщения. В поселках проживают около 1200 человек.