Жители двух сел оказались отрезаны из-за размытия моста в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в результате резкого подъема воды в реке Ургал был поврежден мост. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

Транспорт не может проехать в Софийск и Шахтинский, где проживают 1200 человек. В верховьях реки Бурея выпали осадки в рекордном количестве. В Верхобуреинском районе действует режим чрезвычайной ситуации. Еще подтоплены поселки Ургал-1 и Усть-Ургал. Эвакуированы 35 жителей нового Ургала.