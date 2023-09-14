Эксклюзив 14 сентября 2023, 19:49 Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего здания в Москве Источник «360»: из горящего здания на севере Москвы эвакуировали 50 человек

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Возгорание произошло на четвертом этаже в административном здании в Останкинском районе на севере Москвы. Из помещений эвакуировали 50 человек, сообщил «360» источник.

«Площадь пожара составила 40 квадратных метров», — уточнил он.

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По словам собеседника издания, открытое горение наблюдали с четвертого этажа.

На место ЧП прибыли 20 пожарных расчетов. По последним данным, возгорание локализовали.

Очевидцы поделились кадрами с места пожара. Судя по ним, языки пламени вырывались из двух окон на четвертом этаже. Из них также валил густой черный дым.

UPD: согласно последним данным, пожар в здании ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее пожарные тушили возгорание в здании института «Моспроектстройиндустрия» в центре Москвы. Спасатели эвакуировали двух охранников.