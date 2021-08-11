Сознавшегося в убийстве камчатского депутата отправили под домашний арест

Депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который признался в убийстве по неосторожности, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала Петропавловск-Камчатского городского суда.

«Избрать в отношении Редькина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 6 октября 2021 года», — огласила решение судья.

Игорю Редькину предъявили обвинение в убийстве. Ранее он сам сознался в том, что еще 2 августа случайно выстрелил в человека, когда с помощью оружия пробовал выгнать медведя из села. По словам парламентария, он просто хотел отпугнуть животное от свалки, но в сумерках не заметил мужчину.

В региональном главке СК сообщили, что в тот день около поселка Озерновский была стрельба. Был ранен мужчина, который позже скончался в больнице. Камчатское отделение «Единой России» сразу же исключило Игоря Редькина из своих рядов. Сам депутат сразу же сказал, что решил снять свою кандидатуру с выборов в Законодательное собрание региона.

Ранее во время охоты в Приморье местный житель застрелил родного брата, перепутав его с косулей. Теперь ему предъявили обвинения не только в убийстве по неосторожности, но и в незаконной охоте.