Россиянин застрелил брата на охоте, перепутав с косулей

Застреливший брата на браконьерской охоте житель Приморья предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка Следственного комитета.

По данным следствия, в декабре 2020 года обвиняемый вместе со своим братом направились в лесной массив Ольгинского района для незаконной охоты. Они разделили свои обязанности: брат вел машину, а его сообщник высвечивал фонарем дичь и держал ружье.

В поле зрения охотника попала косуля. Он несколько раз выстрелил, но животное убежало, тогда охотник отправился на поиски.

Водитель решил, что напарника долго нет, и пошел за ним следом. В какой-то момент он увидел отблеск налобного фонаря, принял его за блеск глаз косули и выстрелил. Но вместо дичи он нашел тело убитого брата.

Следователи завели уголовное дело по статьями «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконная охота». В ближайшее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением передадут в суд для рассмотрения по существу.