Происшествия 03 февраля 2024, 01:27 Сожгли фото. Молодая учительница обратилась в полицию из-за угроз учеников Ura.ru: ученики школы начали угрожать молодой учительнице в Челябинской области Freepik

Читать 360tv в

В Магнитогорске молодая учительница обратилась в полицию из-за угроз со стороны школьников. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По данным издания, подростки сняли видео, на котором сжигают фотографию педагога над унитазом. Об этом рассказала сестра учительницы в социальных сетях. Женщина попросила принять меры, чтобы пресечь подобные действия учеников и защитить преподавателей.

Реклама

В Главном управлении МВД по Челябинской области подтвердили, что педагог подала на школьников заявление в полицию.

«Зарегистрировано заявление по данному факту. Опрошена потерпевшая. Установлена одна из участниц видео — местная жительница 2008 года рождения. Принимаются все меры к установлению лиц, причастных к данному инциденту», — рассказали в МВД.

В январе в одной из московских школ девятиклассница напала со скальпелем на учительницу. Сначала школьница начала душить одноклассницу, а когда учительница попыталась остановить ее, выхватила скальпель и стала угрожать педагогу. Сотрудникам школы удалось остановить агрессивную ученицу.