Эксклюзив 15 января 2024, 18:02 Школьница из Москвы напала со скальпелем на учительницу Девятиклассница напала со скальпелем на учительницу в московской школе РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве одна из учениц девятого класса напала на одноклассницу и учительницу. Первую она начала душить, а вторую хотела изрезать скальпелем. О происшествии «360» сообщил директор школы № 867 Николай Ложечкин.

«9 января ученица девятого класса нашей школы проявила агрессию по отношению к своей однокласснице и классному руководителю. Сотрудникам школы удалось оперативно остановить девочку и предотвратить развитие конфликта», — уточнил он.

Реклама

По словам директора, сначала школьница напала на одну из учениц. Испугавшиеся одноклассники позвали на помощь классную руководительницу. Тогда агрессивная девочка достала из-под футболки скальпель и начала угрожать острым орудием. При этом, по словам очевидцев, она говорила, что «совершит правосудие».

В результате произошедшего никто не пострадал, девочке вызвали скорую помощь. Директор школы сообщил, что ранее с ней работали специалисты социально-психологической службы.

«Администрация школы находится на связи с родителями девятиклассницы, которая начала конфликт», — подчеркнул он.

Ранее еще одна ссора переросла в поножовщину на востоке Москвы. Она началась между двумя владельцами собак.