15 января 2024, 18:02
Школьница из Москвы напала со скальпелем на учительницу
Девятиклассница напала со скальпелем на учительницу в московской школе
В Москве одна из учениц девятого класса напала на одноклассницу и учительницу. Первую она начала душить, а вторую хотела изрезать скальпелем. О происшествии «360» сообщил директор школы № 867 Николай Ложечкин.
«9 января ученица девятого класса нашей школы проявила агрессию по отношению к своей однокласснице и классному руководителю. Сотрудникам школы удалось оперативно остановить девочку и предотвратить развитие конфликта», — уточнил он.
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По словам директора, сначала школьница напала на одну из учениц. Испугавшиеся одноклассники позвали на помощь классную руководительницу. Тогда агрессивная девочка достала из-под футболки скальпель и начала угрожать острым орудием. При этом, по словам очевидцев, она говорила, что «совершит правосудие».
В результате произошедшего никто не пострадал, девочке вызвали скорую помощь. Директор школы сообщил, что ранее с ней работали специалисты социально-психологической службы.
«Администрация школы находится на связи с родителями девятиклассницы, которая начала конфликт», — подчеркнул он.
Ранее еще одна ссора переросла в поножовщину на востоке Москвы. Она началась между двумя владельцами собак.
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