Совладельца сети Spar в Петербурге отправили под домашний арест

Суд в Петербурге отправил под домашний арест совладельца сети магазинов Spar Аллахверди Абдуллаева, обвиняемого в хищении более восьми миллиардов рублей у Сбербанка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Смольнинский районный суд отправил Абдуллаева по домашний арест до 9 мая. Ему разрешили гулять с 10:00 до 12:00, но на расстоянии не больше 500 метров от дома.

Аналогичную меру пресечения накануне избрали в отношении Марианны Левинтовой, которая проходит фигурантом по тому же делу. Сообщается, что Левинтова и Абдуллаев выступали против домашнего ареста.

Абдуллаева обвиняют в том, что он вместе с Левинтовой и другими фигурантами завладел заемными средствами Сбербанка на сумму более восьми миллиардов рублей. Они похитили деньги и распорядились ими по собственному усмотрению.

Ранее в Петербурге задержали свидетеля драки с участием Кокорина и Мамаева, у которого в машине обнаружили фальшивые купюры на пять миллионов рублей.