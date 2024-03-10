Происшествия 10 марта 2024, 16:34 Совершившего ДТП с четырьмя погибшими под Челябинском арестовали Суд в Челябинской области арестовал совершившего ДТП с четырьмя погибшими Поисково-спасательная служба Челябинской области

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Совершившего ДТП в Челябинской области, в котором погибли четыре человека, в том числе младенец, арестовали до 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Усть-Катавский городской суд рассмотрел ходатайство следователя отдела по расследованию ДТП в управлении МВД по Челябинской области. Он предполагал, что обвиняемый может надавить на свидетеля и других участников судопроизводства или скрыться от следствия. Защита в свою очередь ходатайствовала о домашнем аресте для обвиняемого. Прокурор поддержал ходатайство следователя. Молодого человека взяли под стражу.

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Авария произошла 4 марта. По предварительным данным, водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом. Погибли 36-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажиры: 39-летняя женщина, восьмилетняя девочка, двухмесячный мальчик, и мальчик 2024 года рождения. В больницу попали шестилетний пассажир ВАЗа, водитель и 17-летний пассажир иномарки.